Esportes

Campo Grande realiza abertura da 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas neste domingo

Evento acontecerá no Parque do Sóter e reunirá competições tradicionais e esportivas

13 agosto 2025 - 15h39

A Prefeitura de Campo Grande promove no próximo domingo (17), no Parque do Sóter, a abertura da 18ª edição dos Jogos Urbanos Indígenas de Campo Grande 2025.

O evento, organizado pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) e pela Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), tem como objetivo celebrar a união entre os povos indígenas da capital, valorizando a identidade cultural, o caráter educativo e o espírito comunitário por meio do esporte.

A programação começa às 8h com competições nas modalidades arco e flecha (masculino), lança (masculino), atletismo/corrida (masculino e feminino), cabo de guerra (masculino e feminino), futebol society (masculino) e futsal (feminino).

Para o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites, a iniciativa vai além da prática esportiva. “São um encontro de culturas, um espaço de integração e respeito”, afirmou.

