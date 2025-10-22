Menu
Esportes

Campo Grande recebe 1ª Copa de Ginástica Rítmica neste domingo; confira

Competição reunirá 50 atletas e marcará o início de um novo calendário esportivo da modalidade na capital

22 outubro 2025 - 15h54Carla Andréa

Campo Grande será palco da 1ª Copa de Ginástica Rítmica, no próximo domingo (26), no Parque Jacques da Luz, nas Moreninhas.

O evento reunirá 50 atletas do projeto de ginástica rítmica da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), em parceria com a Associação Desportiva de Ginástica de Mato Grosso do Sul (ADGIMS).

Com mais de 15 anos de história, o projeto da Funesp é reconhecido como um dos pilares da política pública esportiva municipal e já revelou talentos que hoje representam a capital em competições estaduais, regionais e nacionais.

A competição tem como objetivo proporcionar às ginastas a experiência completa de um torneio oficial, com credenciamento, aquecimento, arbitragem, ordem de passagem e cerimônia de premiação.

A proposta é estimular o desenvolvimento técnico, artístico e emocional das participantes, além de reforçar valores como disciplina, respeito e ética.

As apresentações começam às 8h, com a cerimônia de abertura e as provas individuais, que incluem rotinas com corda, bola, maças, arco e fita, conforme cada categoria.

No período da tarde, a partir das 13h, o público poderá acompanhar as apresentações em trio e conjunto, com coreografias criativas e o brilho das jovens ginastas.

Serão premiadas as melhores ginastas por aparelho e também a campeã geral da competição.

Programação

Manhã – provas individuais

Mirim: tapete reduzido

Pré-infantil: corda e mãos livres

Infantil: bola e mãos livres

Juvenil: bola e maças

Adulto (Nível 1 e 2): arco e fita

Tarde – trios e conjuntos

Trio Pré-infantil: bolas

Conjunto Pré-infantil: mãos livres

Trio Infantil: maças

Conjunto Infantil: mãos livres

Trio Juvenil: três arcos

Trio Adulto: bola

