Campo Grande recebe Cavalgada do CLC no próximo domingo

Campo Grande se prepara para receber a Cavalgada do CLC, no próximo domingo (1º), promovida pelo Brasileirão de Laço Comprido 2024. O evento faz parte da competição nacional, que acontece de 30 de maio a 8 de junho, no Coliseu do Parque do Peão do Clube do Laço Comprido (CLC).

A cavalgada deve reunir cerca de 300 cavaleiros e amazonas, que percorrerão a Avenida Afonso Pena, saindo da Vila Morena (antiga Cidade do Natal) com destino à Praça do Rádio Clube. A concentração começa às 8h, e a chegada está prevista para 11h.

Além dos tradicionais cavaleiros, o desfile contará também com uma comitiva de touros.

Ao final do percurso, os participantes serão recepcionados com um almoço típico de comitiva, com arroz carreteiro e macarrão pantaneiro, além de uma animada roda de viola, com muita música sertaneja raiz, reforçando o clima de festa e tradição.

