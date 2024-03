O Parque Ayrton Senna, em Campo Grande, receberá a etapa nacional do Meeting Paralímpico Loterias Caixa, organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), que acontece neste sábado (16).

Serão mais de 136 atletas em ação, com disputas em três modalidades, 93 competidores nas provas de atletismo, sediadas no Parque Ayrton Senna; 30 em provas da natação, na Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura); e 13 no tiro esportivo, no Círculo Militar.

Haverá tanto provas de alto rendimento como também Seletivas das Paralimpíadas Escolares e Paralimpíadas Militares.

A temporada do Meeting Paralímpico Loterias Caixa de 2024 começou em fevereiro com etapas simultâneas em Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC). O evento já passou, também, por Florianópolis (SC), Porto Velho (RO), Curitiba (PR) e Cuiabá (MT).

O Meeting Paralímpico tem o objetivo de desenvolver o paradesporto em todo o território nacional, com a participação de novos talentos e atletas de elite.

Serviço - Campo Grande

Natação

Local: Funlec

Endereço: Rua Água Azul, 1097, Jardim Veraneio-

Atletismo

Local: Parque Ayrton Senna

Endereço: Rua Jorn. Valdir Lago, 512, Conj. Aero Rancho, Campo Grande

Tiro Esportivo

Local: Círculo Militar de Campo GrandeE

ndereço: Av. Afonso Pena, 107, bairro Amambaí, Campo Grande/MS. CEP: 70.005-000

