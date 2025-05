Campo Grande recebe etapa do Brasileirão do Laço Comprido 2025

Entre os dias 30 de maio e 8 de junho, o Coliseu – Parque do Peão CLC, em Campo Grande, será palco do Brasileirão do Laço Comprido 2025, um dos maiores eventos do gênero no país.

A grande novidade deste ano é a realização de uma etapa da Liga Nacional de Rodeio (LNR) durante o evento.

De acordo com Caio Duarte, um dos organizadores, esta etapa é especial: o campeão garantirá vaga para o tradicional Rodeio de Barretos, em São Paulo, e ainda terá a chance de competir no The American Rodeo, nos Estados Unidos, uma das competições mais prestigiadas do mundo, realizada anualmente no Texas.

Além do campeão, os cinco melhores classificados na etapa da LNR realizada no CLC também conquistarão vaga para disputar o The American.

O Rodeio acontece nos dias 5, 6, 7 e 8 de junho, com entrada franca, exceto no sábado (7), quando o ingresso do show da dupla Fred e Fabrício também dará acesso à arena.

No dia 5 de junho, a animação fica por conta da dupla João Bosco & Vinícius, com show gratuito. E no dia 7 de junho, será a vez de Fred & Fabrício subirem ao palco — os ingressos para esta apresentação já estão à venda.

