Campo Grande recebe etapa do Circuito Sesc de Corridas em agosto; saiba como se inscrever

O Circuito Sesc de Corridas – etapa Corrida e Caminhada Beneficente da Família - já está com inscrições abertas para a edição de 2025, marcada para o dia 10 de agosto, nos Altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande.

Com largada às 7h para a corrida e caminhada, e a partir das 7h30 para as provas infanto-juvenis, a iniciativa é promovida pelo Sesc MS, em parceria com a Casa da União Lar de Santana.

O objetivo é incentivar a prática da atividade física em família, além de arrecadar alimentos para o programa Sesc Mesa Brasil, que combate a fome e o desperdício no Estado.

As inscrições estão disponíveis aqui até o dia 4 de agosto, ou até o preenchimento do limite de 650 vagas. Os valores variam de R$ 50 a R$ 99 (mais taxa), com descontos para comerciários e associados da Casa da União.

O evento contará com modalidades para todos os níveis de preparo físico:

Corrida de 5 km e 10 km

Caminhada participativa de 5 km

Provas infanto-juvenis de 1 a 5 km

Espaço Kids com atividades lúdicas para crianças de 3 a 8 anos

A cronometragem será feita por tempo líquido, e todos os participantes que completarem a prova dentro do limite de 2h30 receberão medalha de participação.

Haverá ainda premiação com troféus para os cinco primeiros colocados nas categorias geral, comerciário e por faixa etária (a partir dos 20 anos), tanto no masculino quanto no feminino. As provas infanto-juvenis também contarão com premiação.

Como gesto solidário, os inscritos são convidados a doar 1 kg de alimento não perecível ou 1 litro de leite no momento da retirada do kit. As doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Casa da União Lar de Santana

Parceira na realização do evento, a Casa da União Lar de Santana é uma entidade filantrópica fundada em 1994, com atuação nacional e internacional. Realiza projetos educacionais, culturais e assistenciais, todos mantidos por voluntariado e apoio comunitário.

Entre os projetos desenvolvidos estão:

Notas da Alegria: aulas gratuitas de instrumentos musicais para crianças e adolescentes;

Sala de Apoio Pedagógico 22 de Julho: reforço escolar em leitura, escrita e ciências exatas para alunos da rede pública;

Distribuição de cestas básicas, hortifrúti, vestuário e enxovais de bebê.

