Campo Grande recebe etapa do Moto 1000 GP após oito anos

Neste final de semana, Campo Grande volta a ser palco dos eventos de motovelocidade após oito ausentes. A capital sul-mato-grossense receberá a segunda etapa da temporada do Moto 1000 GP entre os dias 26 e 28, no Autódromo Orlando Moura.

A previsão é que tenha mais de 20 horas de atividades de pista entre treinos livres e classificatórios, aquecimentos e corridas.

O evento inclui a disputa de duas corridas nas categorias GP 1000, GP 600, GP 300, Yamalube R3 Blu cRU Latin América CUP e Yamalube R3 Blu cRU Latin América TALENT. Cada campeonato competirá no sábado (27) e no domingo (28).

Ainda serão realizadas uma etapa da DEZERÓ Racing e o 2 horas de Endurance no domingo, completando 12 corridas no fim de semana.

O público também poderá participar do motopasseio, previsto para às 12h35 de domingo.

A compra antecipada da credencial Club GP Paddock ganha um boné oficial do Moto 1000 GPe pode ser adquirida pelo site do evento www.m1gp.com.br. Os bonés poderão ser retirados a partir de sexta-feira (27) no autódromo, no mesmo dia também se iniciam as vendas físicas de credenciais no local.

O acesso permite a circulação e permanência apenas nas áreas indicadas pela organização, através das sinalizações de acesso às dependências do autódromo e estacionamento gratuito. Crianças até sete anos têm entrada gratuita.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também