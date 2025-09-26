Menu
Campo Grande recebe o Jogo das Estrelas de futsal em outubro

Evento contará com grandes nomes da modalidade, incluindo Falcão e Adonias

26 setembro 2025 - 18h12Carla Andréa

Campo Grande será palco de uma noite histórica para os amantes do futsal no dia 13 de outubro de 2025. A abertura dos portões está prevista para 16h.

O Jogo das Estrelas promete reunir jogadores consagrados e oferecer uma experiência única para o público da Capital.

Entre os destaques do evento estão Falcão, bi-campeão mundial e eleito quatro vezes o melhor jogador de futsal do planeta, e Adonias, do Juventus, conhecido como o rei do drible.

O evento contará com arquibancadas e cadeiras para o público em geral, além de área VIP, oferecendo uma experiência exclusiva com acesso próximo à quadra e direito a água e refrigerante.

Em 2024, o Jogo das Estrelas reuniu mais de 5.500 espectadores, e a expectativa para este ano é superar esse número, garantindo uma noite inesquecível para os fãs do esporte.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99248-5037.

