Campo Grande recebe o Jogo das Estrelas de futsal em outubro

Campo Grande será palco de uma noite histórica para os amantes do futsal no dia 13 de outubro de 2025. A abertura dos portões está prevista para 16h.

O Jogo das Estrelas promete reunir jogadores consagrados e oferecer uma experiência única para o público da Capital.

Entre os destaques do evento estão Falcão, bi-campeão mundial e eleito quatro vezes o melhor jogador de futsal do planeta, e Adonias, do Juventus, conhecido como o rei do drible.

O evento contará com arquibancadas e cadeiras para o público em geral, além de área VIP, oferecendo uma experiência exclusiva com acesso próximo à quadra e direito a água e refrigerante.

Em 2024, o Jogo das Estrelas reuniu mais de 5.500 espectadores, e a expectativa para este ano é superar esse número, garantindo uma noite inesquecível para os fãs do esporte.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 99248-5037.

