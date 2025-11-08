Campo Grande sedia 1ª Copa Feminina Society da Assomasul, fortalecendo o municipalismo

Campo Grande começou ontem (7) a 1ª Copa Feminina Society, promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Pela primeira vez, servidoras municipais disputam o torneio, marcando um novo capítulo para o esporte municipalista.

O evento acontece no Rádio Clube Campo, Vila Morumbi. Dez equipes participam, divididas em dois grupos de cinco municípios. Apenas uma cidade de cada grupo avançará para a final, que será disputada junto à decisão da 21ª Copa Assomasul masculina. Hoje (8), a competição segue com mais partidas.

Além de troféus e premiação em dinheiro, o torneio reforça a integração entre municípios e o protagonismo feminino nas gestões públicas. Para o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, a iniciativa é também uma forma de valorizar as servidoras municipais, destacando união, representatividade e força do serviço público.

“A Assomasul tem trabalhado para valorizar a presença feminina em todos os espaços, e o esporte é mais uma forma de reconhecer e fortalecer as servidoras que fazem a diferença nas gestões municipais. Essa Copa é um símbolo de união, respeito e representatividade", destacou.

Cada gol, defesa e gesto dentro de campo conta a história de um novo tempo para o municipalismo e o esporte feminino em Mato Grosso do Sul.

