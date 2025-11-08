Menu
Menu Busca sábado, 08 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Campo Grande sedia 1ª Copa Feminina Society da Assomasul, fortalecendo o municipalismo

Pela primeira vez, servidoras municipais disputam o torneio valorizando o protagonismo das mulheres também nos gramados

08 novembro 2025 - 14h10Taynara Menezes
1ª Copa Feminina Society da Assomasul consolida-se como um marco histórico para Mato Grosso do Sul1ª Copa Feminina Society da Assomasul consolida-se como um marco histórico para Mato Grosso do Sul   (Foto: PMCG)

Campo Grande começou ontem (7) a 1ª Copa Feminina Society, promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Pela primeira vez, servidoras municipais disputam o torneio, marcando um novo capítulo para o esporte municipalista.

O evento acontece no Rádio Clube Campo, Vila Morumbi. Dez equipes participam, divididas em dois grupos de cinco municípios. Apenas uma cidade de cada grupo avançará para a final, que será disputada junto à decisão da 21ª Copa Assomasul masculina. Hoje (8), a competição segue com mais partidas.

Além de troféus e premiação em dinheiro, o torneio reforça a integração entre municípios e o protagonismo feminino nas gestões públicas. Para o presidente da Assomasul, Thalles Tomazelli, a iniciativa é também uma forma de valorizar as servidoras municipais, destacando união, representatividade e força do serviço público.

“A Assomasul tem trabalhado para valorizar a presença feminina em todos os espaços, e o esporte é mais uma forma de reconhecer e fortalecer as servidoras que fazem a diferença nas gestões municipais. Essa Copa é um símbolo de união, respeito e representatividade", destacou.

Cada gol, defesa e gesto dentro de campo conta a história de um novo tempo para o municipalismo e o esporte feminino em Mato Grosso do Sul.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Charles Eduardo brilhou na competição
Esportes
Brasil conquista 12 medalhas em dia de recorde no Parapan de jovens
Walter deixou o CRA após acesso
Esportes
Atacante Walter deixa clube de Aquidauana após acesso à elite do futebol em MS
Campeonato Estadual Feminino está no fim do primeiro turno
Esportes
Sabadão tem rodada do futebol feminino em Campo Grande e Nioaque
Além de sua destacada trajetória nas categorias de base, Marina também vem acumulando títulos
Esportes
Atleta da Capital representará MS na 10ª Copa das Federações de Beach Tennis em Fortaleza
Ela é a primeira tenista mulher na história do país a chegar à final
Esportes
Stefani garante Brasil pela 1ª vez em decisão feminina do WTA Finals
Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China
Esportes
Brasil é tricampeão na Copa do Mundo por equipes de taekwondo na China
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
Processo milionário de corrupção na Federação de Futebol segue em sigilo na Justiça
Yeltsin é um dos contemplados pelo Bolsa-Atleta
Esportes
Yeltsin diz ter orgulho de fazer parte do Bolsa-Atleta e que programa serve de inspiração
Medalha de prata foi conquistada na competição
Esportes
Tiro com arco do Brasil conquista 1ª medalha em um Parapan de Jovens
Riedel entrega bolsa a um dos atletas contemplados
Esportes
Riedel elogia evolução do Bolsa Atleta: 'estão se formando no caráter'

Mais Lidas

Um dia nublado e escuro em Campo Grande
Clima
'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
Sede da Depca, em Campo Grande
Polícia
Criança de 3 anos some durante festa de família e é achada desacordada na casa do primo
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande