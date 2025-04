Campo Grande sedia Campeonato Estadual de Vôlei de Praia a partir desta quinta

A Praça de Esportes Belmar Fidalgo, localizada na região central de Campo Grande, está sendo palco do Campeonato Estadual de Vôlei de Praia a partir desta quinta-feira (10). A competição marca o início da temporada de vôlei de praia da FV/MS (Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul), com a realização da 1ª. Etapa do Circuito Estadual nas categorias Sub 17, Sub19 e Adulto, nos gêneros feminino e masculino.

Ao todo, serão realizados 144 jogos até o próximo domingo (13) e conta com a participação dos representantes dos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Amambai, Aral Moreira. Bela Vista, Rio Brilhante, Antônio João e Coxim.

Nesta quinta, as disputas irão acontecer na categoria Sub 17, com jogos no período matutino, vespertino e noturno, e as semifinais e finais previstas para a manhã da sexta feira, neste mesmo dia após o encerramento da categoria Sub 17, acontece o início as disputas a categoria Sub 19, com os jogos prosseguindo até o início da noite, e as semifinais e finais no sábado pela manhã.

A categoria adulta irá somar pontos para o ranking estadual e nacional, terá início a partir das 10 horas do sábado, com previsão de encerramento na manhã de domingo.

