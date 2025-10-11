Campo Grande sedia competição nacional feminina Sub-19 de vôlei

Entre os dias 14 e 19 de outubro de 2025, Campo Grande será palco do Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 Feminino – Classificatória B, reunindo dez das principais equipes juvenis.

O evento será organizado pela Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, em parceria com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), com apoio da Fundesporte e da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS).

As partidas acontecerão no Ginásio do Sindicato dos Bancários, na Rua Caldas Aulete, 281, Coopharádio, com entrada gratuita para o público.

O Campo Grande Vôlei representará o Mato Grosso do Sul na competição, equipe que se consolidou como referência no desenvolvimento do voleibol no Estado, com foco na formação de atletas de base.

A abertura da competição será no dia 14, com SESI (SP) e Circuito Militar (PR) jogando às 8h, e o Campo Grande Vôlei enfrentando o Amavolei Maringá (PR) às 18h. Nos dias seguintes, a equipe de MS disputará partidas contra Paineiras do Morumby (SP), Clube de Regatas do Flamengo (RJ) e Sport Club do Recife (PE).

As dez equipes participantes foram divididas em dois grupos de cinco. As quatro melhores de cada grupo avançam às quartas de final.

Além do time sul-mato-grossense, participam C.R. do Flamengo (RJ), Paineiras do Morumby (SP), Amavolei Maringá (PR), Sport Club do Recife (PE), SESI (SP), Minas Tênis Clube (MG), ADV Jaraguá (SC), Recreio da Juventude (RS) e Círculo Militar (PR).

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também