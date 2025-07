Campo Grande sedia etapa da Superliga C de Vôlei a partir deste domingo

Campo Grande será palco da etapa Centro-Oeste da Superliga C de Vôlei Masculino a partir do próximo domingo (3), reunindo equipes de Mato Grosso do Sul, Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. Os jogos acontecerão no Ginásio Guanandizão, com entrada gratuita para o público.

Representando o Estado, o Pantanal Vôlei, equipe da Associação Esportiva Campo Grande Vôlei, enfrentará adversários de peso na disputa por uma vaga na Superliga B.

Ao todo, sete equipes participarão da etapa regional: Pantanal Vôlei (MS), Evox, Luverdense Vôlei e Clube Floresta (MT), Promais Vôlei e Instituto Ace (GO), e Minas Brasília (DF).

A estreia do Pantanal Vôlei está marcada para domingo, às 19h, contra o Minas Brasília. O segundo compromisso da equipe sul-mato-grossense será na terça-feira (5), também às 19h, contra o Instituto Ace.

A rodada de abertura da competição começará mais cedo, às 15h, com o duelo entre Evox (MT) e Promais (GO).

Além do torneio masculino, a equipe feminina Campo Grande Vôlei também participará da Superliga C, mas seus jogos acontecerão em Sorriso (MT), simultaneamente à etapa da Capital.

