Campo Grande sedia etapa do circuito mundial de Beach Tennis

Pela primeira vez em sua história, Campo Grande recebe uma etapa do circuito mundial de Beach Tennis. O ITF Beach Tennis World Tour BT100, evento homologado pela Federação Internacional de Tênis (ITF), será realizado entre os dias 1º e 3 de maio, na arena Tereré Beach, no bairro Chácara Cachoeira.

A entrada para o público será gratuita. Com premiação total de US$ 10 mil e distribuição de 100 pontos para o ranking mundial da ITF, o torneio reúne atletas de quatro países — Brasil, Venezuela, Argentina e Itália — e é considerado um importante marco para o desenvolvimento da modalidade em Mato Grosso do Sul.

Entre os destaques no masculino estão os brasileiros Davi Ballerini e Mateus Buemo, que chegam embalados após alcançarem as quartas de final no prestigiado Sand Series São Paulo.

Também figuram entre as principais atrações o italiano Alessandro Calbucci, ex-número 1 do mundo, em dupla com Mauricio Mola, além do venezuelano Ramon Guedez, ao lado de Felipe Roman.

No feminino, o favoritismo é da dupla cabeça de chave número 1, Graziele Silva e Isadora Trusz, fortes candidatas ao título. Também prometem bom desempenho as brasileiras Isabella Sella e Flavia Deboni, além da venezuelana Andrea Colavita, que joga com Laura Rigotti, do Equador.

O evento tem realização da Federação de Tênis de Mato Grosso do Sul (FTMS) e conta com o apoio do Banco BRB, Heroe’s, Tereré Beach e Sport Time.

