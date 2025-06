Capital sedia maratona de competições de natação com atletas de 7 a 95 anos

Campo Grande receberá uma sequência de três competições nas piscinas do Rádio Clube, localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 1924, reunindo atletas de diferentes faixas etárias — dos iniciantes aos veteranos.

A programação começa neste fim de semana, sábado (21) e domingo (22), com o Campeonato Estadual Pré-Mirim, Mirim e Petiz, voltado para nadadores de 7 a 12 anos.

Ao todo, 130 atletas estão inscritos, representando nove clubes das cidades de Campo Grande, Costa Rica, Aquidauana, Três Lagoas e Corumbá.

Na semana seguinte, nos dias 27, 28 e 29 de junho, será realizado o 3º Troféu Brasil Masters de Natação, competição voltada para atletas a partir dos 20 anos, com as provas divididas em categorias por faixa etária a cada cinco anos.

Os participantes vão desde os mais jovens da categoria até nadadores com mais de 90 anos, demonstrando que a paixão pela natação não tem idade.

Encerrando a maratona aquática, nos dias 5 e 6 de julho, acontecerá o Campeonato Estadual Infantil a Master, reunindo atletas a partir dos 13 anos, em mais uma disputa que celebra o alto nível da natação no Estado.

A organização dos eventos está a cargo da Federação de Desportos Aquáticos de Mato Grosso do Sul (FEDAMS), que espera receber cerca de 300 pessoas por dia de competição, entre atletas, familiares e público em geral. A entrada é gratuita em todos os dias de prova.

Além das disputas na piscina, o evento contará com uma estrutura especial para o acolhimento dos visitantes. O salão social do clube será utilizado para a alimentação das equipes, com refeições e quitutes juninos organizados por mães voluntárias. Uma cantina também funcionará no local, oferecendo salgados, bebidas e sorvetes ao público.

Entre as equipes participantes, estão confirmadas: A3 Swim Team, Estoril, Funlec, Rádio Clube, Três Lagoas, Círculo Militar, APAN Costa Rica e Sesc, reforçando a diversidade e a tradição da natação em Mato Grosso do Sul.

