Campo Grande sedia 'Open de Tênis' com grandes nomes do esporte

Campo Grande está sediando um 'open de tênis' até domingo (6), em um clube do bairro Carandá Bosque. O torneio teve início a partir do sonho de um ex-tenista profissional de Mato Grosso do Sul, que atualmente ensina tudo o que aprendeu nas quadras pra nova geração.

“Comecei a dar aula de tênis e falei: deixa eu juntar o que eu mais amo, que é o tênis, e proporcionar para Campo Grande uma coisa que eu vivi a vida inteira, que é um torneio grande, um torneio expressivo”, afirmou João Bosco, organizador do open de tênis.

A terceira edição do torneio reúne nomes de destaque do cenário nacional, como o tenista Daniel Dutra Silva. “A gente sempre vem tentando buscar o título, mas a gente sabe que todos os jogos são duros e é dia a dia. Tem que ir pensando jogo a jogo, cada jogo é uma batalha”.

“Independente da idade, independente do momento que eu esteja vivendo, esse friozinho na barriga é sempre maravilhoso e hoje eu procuro relaxar ao máximo, me divertir ao máximo e desfrutar quando eu estou lá dentro”, declarou o ex-tenista Feijão.

Sentimento compartilhado por João Prudêncio. O Sul-mato-grossense de coração é o tenista mais novo do torneio, com 15 anos. “Se divertir em quadra, mostrar o que eu venho treinando pra todos e representar MS aqui. Sempre bom voltar pra jogar”.

Foto: Divulgação/Primeira Página

A disputa é no formato mata-mata e a grande final será no domingo (6). Em cada partida, de ponto em ponto, o tênis em Mato Grosso do Sul vai se fortalecendo.

“Muito importante, principalmente pra quem está começando, quem está ali no meio tentando o profissional, acho que é muito legal pra dar uma alavancada, ver esses profissionais de perto jogando, treinando, você vendo o dia a dia de cada um”, disse Daniel Dutra Silva.

“Torneios como esse, sem dúvida, são os preferidos que eu gosto de vir jogar, porque muita torcida, muitos amigos, muitos familiares reunidos nesse ambiente incrível”, destacou João Prudêncio.

E quem vibra também é o público, por prestigiar grandes jogos de pertinho. “Tem muito público que gosta de tênis e às vezes não tem condição financeira de ir a grandes torneios ver grandes nomes. Trazer pra perto deles essa experiência, pra já irem vendo como é e conhecendo as pessoas”, explicou João Bosco. *Com informações do portal Primeira Página.

