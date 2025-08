Campo Grande sedia primeira etapa do Campeonato Estadual de Ranch Sorting

Com mais de 2.500 inscrições individuais esperadas, Campo Grande receberá na próxima sexta-feira (8) e sábado (9) a primeira etapa do 13º Campeonato Estadual de Ranch Sorting, promovido pelo Núcleo de Team Penning e Ranch Sorting de Mato Grosso do Sul (NTRMS).

As provas acontecerão no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com entrada gratuita para o público.

O evento marcará o início da temporada. O Ranch Sorting é conhecido por reunir nas mesmas disputas pais e filhos, casais, avôs e netos, o que lhe rendeu o título de “esporte da família”.

De acordo com a Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha (ABQM), houve um aumento de 30% nas inscrições em competições da modalidade em 2023, em comparação com o ano anterior.

A valorização do cavalo Quarto de Milha, principal raça utilizada nas provas, também contribuiu para a expansão do esporte no país.

O que é o Ranch Sorting?

Inspirado no trabalho tradicional de cowboys norte-americanos, o Ranch Sorting é uma prova equestre que simula a separação de bois em currais.

A modalidade exige agilidade, precisão e entrosamento entre cavalo e cavaleiro.

Como funciona a prova:

A disputa ocorre em duas arenas redondas interligadas, formando um “8”. Um dos currais contém 10 bois numerados de 0 a 9 (às vezes há um boi “penalty”, sem número).

A dupla ou trio de cavaleiros deve conduzir os bois em ordem crescente, começando por um número sorteado, para o outro curral. O objetivo é completar a sequência correta no menor tempo possível. Erros de ordem ou boi incorreto resultam na desclassificação.

As competições são divididas em categorias como Amador, Aberta, Jovem e Master, contemplando diferentes níveis e idades.

Programação

Sexta-feira (9):

10h – Prova Tira-boi Kids

13h – Prova Tira-boi Aberto

Sábado (10):

8h – Provas oficiais da ABQM

