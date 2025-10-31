Menu
(67) 99647-9098
Esportes

Campo Grande será palco das comemorações de 35 anos do Krav Maga no Brasil

A participação é gratuita e evento acontece no dia 5 de novembro

31 outubro 2025 - 10h38Luiz Vinicius
Krav MagaKrav Maga   (Rafaela Felicciano/Metrópoles)

Campo Grande celebra os 35 anos da chegada do Krav Maga, modalidade de defesa pessoal não competitiva, com evento aberto ao público no dia 5 de novembro, às 18h30, no Auditório da Santa Casa.

O evento contará com a presença do Grão Mestre Kobi Lichtenstein, maior autoridade da técnica e aluno direto de Imi Lichtenfeld, criador do Krav Maga. Kobi foi o primeiro faixa-preta a levar a modalidade ao Brasil, em 1990.

Além de demonstrações de Krav Maga por instrutores e alunos, o evento inclui um bate-papo com Kobi sobre a história e filosofia da técnica.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia pelo WhatsApp: (67) 99221-7470.

