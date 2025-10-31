Campo Grande será palco das comemorações de 35 anos do Krav Maga no Brasil

Campo Grande celebra os 35 anos da chegada do Krav Maga, modalidade de defesa pessoal não competitiva, com evento aberto ao público no dia 5 de novembro, às 18h30, no Auditório da Santa Casa.

O evento contará com a presença do Grão Mestre Kobi Lichtenstein, maior autoridade da técnica e aluno direto de Imi Lichtenfeld, criador do Krav Maga. Kobi foi o primeiro faixa-preta a levar a modalidade ao Brasil, em 1990.

Além de demonstrações de Krav Maga por instrutores e alunos, o evento inclui um bate-papo com Kobi sobre a história e filosofia da técnica.

A participação é gratuita, mas requer inscrição prévia pelo WhatsApp: (67) 99221-7470.

