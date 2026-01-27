Menu
Campo Grande será palco de Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa em abril

Expectativa é reunir ao menos 32 participantes para a competição

27 janeiro 2026 - 16h11
Campeonato acontece em abril na capitalCampeonato acontece em abril na capital   (Divulgação)

Campo Grande receberá, no dia 4 de abril, o Torneio Centro-Oeste de Futebol de Mesa, na regra Dadinho. A competição será realizada no Shopping Bosque dos Ipês e deve reunir 32 atletas da modalidade.

As inscrições estão abertas até o dia 29 de março. Após a confirmação, não haverá devolução dos valores pagos. Atletas federados pagam taxa reduzida em relação aos não federados: R$ 50 para federados e R$ 80 para não federados.

Para efetivar a inscrição dentro do prazo, o atleta deverá preencher o formulário online (https://forms.gle/e2b3hY2NFFsctXEa6) ou enviar para o e-mail [email protected] o comprovante de pagamento e os seguintes dados: nome completo, apelido, clube/UF, data de nascimento, e-mail e telefone (WhatsApp).

O pagamento deve ser realizado via PIX ou transferência bancária para a conta jurídica da Fefumems. A chave PIX é o CNPJ 16.961.089/0001-92.

A fórmula de disputa seguirá o padrão adotado nos torneios nacionais de futebol de mesa na regra Dadinho. Na primeira fase, os atletas serão divididos em grupos, em turno único, para a formação das Séries Ouro, Prata e Bronze.

Na segunda fase, as séries disputam novamente em grupos, também em turno único. A terceira fase será composta pelas semifinais, em jogos eliminatórios únicos, com vantagem para o atleta de melhor campanha. Já a quarta e última fase contará com as finais das séries, igualmente em jogo único e com vantagem da melhor campanha.

