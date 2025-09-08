Campo Grande será sede da 4ª Taça Brasil de Futsal Sub-14 Masculina

A Capital Sul-Mato-Grossense se prepara para receber mais uma grande competição nacional de futsal. Entre os dias 14 e 20 de setembro, o Ginásio Guanandizão será palco da 4ª edição da Taça Brasil de Futsal Sub-14 Masculina, reunindo 16 clubes de todo o país em busca do título.

A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS), contará com representantes de 14 estados brasileiros, divididos em quatro grupos (A, B, C e D). As equipes se enfrentam na primeira fase em sistema de turno único dentro dos grupos, com os dois melhores colocados de cada chave avançando para as quartas de final.

A Associação Atlética Pelezinho, que será o clube sediante desta edição e o Clube de Esportes União serão os responsáveis por representar o Estado. Para o presidente da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul, Mauro Augusto Ferrari de Araújo, a competição serve como vitrine para os talentos da modalidade.

"Nossa expectativa, mais uma vez, é fazer com que entregamos um evento de qualidade e de excelência para a população e para os participantes. Estaremos com a participação das equipes da Escolinha Pelezinho e a equipe do CEU/ABC neste evento e esperamos passar para as próximas fases e conseguir uma boa classificação no campeonato", destacou.

Os jogos da fase classificatória ocorrerão entre os dias 14 e 16 de setembro. As quartas de final estão marcadas para o dia 17, as semifinais para o dia 19 e a grande final será realizada no dia 20 de setembro, às 10h da manhã.

A competição promete movimentar o cenário do futsal de base no Brasil, proporcionando visibilidade aos jovens talentos e fomentando o desenvolvimento esportivo em diversas regiões do país.

Confira abaixo as datas das competições:

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também