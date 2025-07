Campo Grande será sede da Copa Pantanal de patinação artística em 2026

A cidade de Campo Grande conquistou o direito de ser a sede da próxima edição da Copa Pantanal de Patinação Artística, que acontece em abril de 2026. A escolha se dá após um bom retrospecto na última competição internacional da modalidade.

Na última apresentação, no 10° Open Mundial de Patinação Artística, a equipe André Volnei ganhou 24 medalhas, sendo sete de ouro, sete de prata e dez de bronze.

A conquista no Open Mundial chamou atenção da Federação de Patinação, que solicitou que a Capital seja sede do campeonato nacional da modalidade.

A 2ª edição da Copa Pantanal de Patinação Artística será realizada entre os dias 17 e 19 de abril de 2026 e já conta com a confirmação de 10 escolas participantes, reunindo cerca de 500 atletas de diversas regiões do Brasil, além de familiares e profissionais da área.

