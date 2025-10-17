Campo Grande tem fim de semana com jogos, caminhadas e recreação para crianças; confira

Campo Grande será palco de uma série de eventos esportivos entre os dias 17 e 19 de outubro. Desde jogos do torneio de voleibol sub-19 feminino, até caminhadas, supercopa e atividades para o Dia das Crianças. Confira:

Campeonato Brasileiro Interclubes Sub-19 Feminino de Vôlei - de 14 a 19 de outubro, em Campo Grande. Evento reúne equipes de várias regiões do Brasil para disputa da categoria sub-19 feminina.

A cidade sediará as partidas dessa etapa do torneio, proporcionando ao público local a oportunidade de acompanhar atletas promissoras do vôlei nacional.

Os jogos servem como vitrine e etapa competitiva para jovens jogadoras aspirantes a espaço nas equipes adultas.

Primeira Caminhada CEI ZEDU - Será neste sábado (18), no CEI José Eduardo Martins Jallad, localizado na Avenida Presidente Manoel Ferraz de Campos Sales, das 7h às 12h. É uma caminhada com caráter recreativo e de promoção da saúde, aberta a moradores e frequentadores da região. Ideal para quem deseja começar o dia em movimento e integração comunitária.

Super Copa no MS (Basquete / modalidades associadas) - Será nos dias 18 e 19 de outubro, no Ginásio Guanandizão, localizado na Avenida Presidente Ernesto Geisel, 6859–7341.

Programação confirmada:

- Sábado (18): Osasco × Sesi-Bauru às 20h (horário de MS)

- Domingo (19): Cruzeiro × Minas às 18h (horário de MS)

Dia das Crianças — Programações Públicas -

Arena Esportiva do Zé Pereira

Data: 18 de outubro (sábado)

Horário: 14h às 18h

Endereço: Rua Coronel Zelito Alves Ribeiro, 324

Praça de Lazer do Bairro Tiradentes

Data: 18 de outubro

Horário: 7h às 12h

Endereço: Rua Dona Zulmira, 362

Vem Brincar com a Defensoria

Data: 18 de outubro

Local: Parque Ayrton Senna — Rua Jornalista Valdir Lago, 512, Conjunto Aero Rancho

Horário: 8h às 11h

