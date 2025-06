Campo-grandense, Bruninho Samudio brilha e ajuda Botafogo em título na Europa

O campo-grandense Bruninho Samudio, ajudou a equipe do Botafogo a conquistar o título da Rimini Cup Sub-15 no último final de semana, na Alemanha. O atleta brilhou e levou apenas dois gols durante a competição.

A equipe carioca conseguiu o troféu ao vencer a equipe do Honved Budapeste, da Hungria, por 1 a 0. Bruninho esteve entre os titulares e teve mais uma ótima exibição.

Com 1m92 de altura e 92kg, Bruninho chama atenção dentro e fora de campo. Para os torcedores do Botafogo ele já vem sendo chamado de "a nossa futura muralha". Com os companheiros de time, uma liderança focada no resultado. Não só no dele.

Nas redes sociais, ele posou para foto com a taça da competição ao lado dos companheiros e se mostrou feliz com a conquista.

Natural de Campo Grande, Bruninho começou em uma escolinha de futebol no bairro onde morava.

