Campo-grandense conquista prata no Panamericano Sub-15 de luta livre

Representando a Seleção Brasileira de Wrestling (luta livre), o sul-mato-grossense, natural de Campo Grande, Ryan Samuel da Silva Brandão, de apenas 15 anos, conquistou a medalha de prata na categoria até 57 kg, no estilo greco-romano, durante o Campeonato Panamericano Sub-15.

A competição está sendo realizada na Guatemala, e a conquista do atleta aconteceu logo no primeiro dia de disputas, na última quinta-feira (22).

Essa é a primeira participação de Ryan em um torneio panamericano. O jovem atleta subiu ao pódio ao lado de outros representantes do Brasil, que ao todo garantiram quatro medalhas: uma de ouro, uma de prata e duas de bronze.

“Estou achando tudo muito legal. As lutas são bastante desafiadoras, de alto nível mesmo. Consegui lutar bem e conquistei a medalha de prata, o que me deixou muito feliz", declarou Ryan.

