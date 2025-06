Campo-grandense conquista quatro ouros na natação no Brasileiro Infantil de Inverno

A campo-grandense Carolina Morcelli Brandão, de 12 anos, foi destaque no Campeonato Brasileiro de Inverno ao conquistar quatro medalhas de ouro na natação, nas categorias 1500 metros livre, 800 metros livre, 400 metros medley e 400 metros livre, todas na categoria feminino infantil 1.

O torneio foi disputado em Bauru, no interior de São Paulo, na última semana. Ela é uma das contempladas do programa Auxílio-Atleta, da Funesp (Fundação Municipal de Esporte).

"Foi uma sensação maravilhosa. Eu esperava melhorar meus tempos, o que já seria ótimo, mas não imaginava alcançar resultados tão expressivos em um campeonato tão importante", disse.

Mirando novas competições, Carolina estará com atenções voltadas para o Campeonato Estadual, os Jogos Escolares e demais circuitos. Porém, o grande desafio nos próximos é o Campeonato Brasileiro Infantil de Verão, que acontece em novembro, no Rio de Janeiro.

"Representar Campo Grande e sair vitoriosa é motivo de muita gratidão. Poder honrar o nome da nossa cidade é muito gratificante", completou.

