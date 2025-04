Campo-grandense de 14 anos conquista duas medalhas em competição na Sérvia

Aos 14 anos, João Pedro Firmino de Jesus já desponta como uma das promessas do paratletismo brasileiro. Atleta de Campo Grande da categoria T20 – destinada a competidores com deficiência intelectual –, o jovem retornou recentemente da Sérvia com duas medalhas de prata no currículo, conquistadas em uma competição internacional.

A paixão de João Pedro pela corrida começou de forma lúdica, enquanto perseguia pipas com os amigos no bairro. O desempenho fora do comum chamou a atenção de uma professora da Escola Estadual Marina Couto Fortes, que enxergou no menino um potencial atlético.

Foi ela quem o apresentou ao treinador Carlos Igino, que posteriormente o encaminhou ao professor Daniel Sena, responsável pelo projeto Sprint Social – Paratletismo & Atletismo de Inclusão, onde João treina desde o fim de 2023.

O projeto Sprint Social foi fundamental na trajetória do atleta. Criado em 2005 pelo professor Daniel Sena, o programa atende atualmente mais de 150 atletas e paratletas em Campo Grande, oferecendo estrutura de alto nível, uniformes e equipamentos, além de um ambiente de acolhimento e inclusão.

“Quando o João chegou, estávamos na fase de base, preparando os atletas para o calendário competitivo. Desde o início, ele demonstrou uma vontade impressionante de vencer, algo que chama a atenção de qualquer treinador. Ele se destacou rapidamente, venceu a Paralimpíada Escolar com uma marca excelente, o que o credenciou para o Mundial. Lá, brilhou mais uma vez. João tem uma capacidade incrível em provas de resistência e velocidade, como os 800m e 1500m. Ele é guerreiro, não entrega fácil”, relatou Daniel Sena.

Com as pratas conquistadas na Sérvia e o destaque nacional após a Paralimpíada Escolar, João Pedro mira agora novos desafios, sonhando alto com a possibilidade de representar o Brasil em grandes eventos paralímpicos.

