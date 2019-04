Campo-grandense de sete anos é classificada para mundial de xadrez, na China

Em meio a uma era digital, onde as pessoas vivem cada vez mais conectadas, utilizando de novas tecnologias e rodeadas de jogos digitais, a pequena Awara de apenas 7 anos descobriu o gosto por um esporte milenar, o Xadrez.

Com o apoio da família e amigos, ela já participou de vários campeonatos e vem se destacando no cenário local e nacional. Agora esta classificada para três competições fora do país. O campeonato pan-americano no Equador, além do sul-americano na Argentina e também o mundial na China.

Awara é natural de Campo Grande, seu nome significa “caminho” na língua xavante dos indígenas. Ela conheceu o xadrez na escola e foi através de seu professor e treinador Matheus Garcett Santos, que despertou ainda mais o interesse por esse esporte que além de tirar o foco do ambiente digital, traz muitos benefícios para a saúde, inclusive para o cérebro.

O pai Marcelo Monteiro destaca com orgulho o esforço e o talento da filha. “Hoje, cada troféu alcançado é para ela mais um passo, sempre me pergunta e agora se eu ganhei esse para onde vamos? E o próximo? A alegria de um pai de ver seu filho se desenvolver tão rápido é indescritível. Ver a felicidade dela a cada vitória, cada Troféu é muito maior”.

Para poder representar o Brasil e o Mato Grosso do Sul, a participação de Awara nos torneios requer muito investimento e a família conta com o apoio dos amigos, por isso está organizando uma vaquinha on-line para receber doações.

Você também pode ajudar a Awara a realizar esse sonho de representar o Mato Grosso do Sul e continuar trilhando um “caminho” de sucesso. Acesse o link e contribua.

Deixe seu Comentário

Leia Também