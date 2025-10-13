Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025

A Corrida do Pantanal 2025, realizada no último domingo (12), reuniu mais de 25 mil corredores nas ruas de Campo Grande e se consolidou como uma das principais competições do cenário nacional. Em meio aos nomes internacionais de peso, o evento teve uma grande representatividade local, com a campo-grandense Kleidiane Barbosa Jardim conquistando o 3º lugar na categoria Elite Feminina da meia-maratona, tornando-se a melhor brasileira da prova.

Kleidiane, que no ano anterior havia ficado em 4º lugar, alcançou seu melhor desempenho na competição, superando o calor intenso e o percurso desafiador. “No ano passado fui quarta colocada e segunda melhor brasileira, e agora fui a melhor brasileira. Percurso bem difícil, na parte final esquentou bastante e o calor limita um pouco. Mas graças a Deus, deu tudo certo”, afirmou, comemorando sua evolução.

O evento, que contou com a participação de atletas internacionais de destaque como o queniano Mark Kiptoo e a etíope Desta Cebera Denise, teve grandes momentos e performances notáveis.

Mark Kiptoo, vencedor da categoria masculina, aprovou o percurso desafiador da meia-maratona e já se prepara para a São Silvestre, em São Paulo.

Na categoria masculina, o matogrossense Wendell Jerônimo Souza, que já havia sido campeão dos 15 km no ano anterior, superou grandes obstáculos e ficou com a segunda colocação geral, com uma impressionante virada no final da prova.

O paulista Leonardo de Melo foi tricampeão da Corrida do Pantanal entre os cadeirantes. O desafio da meia-maratona não intimidou o experiente competidor. “Quero agradecer a toda organização e a cidade, estão de parabéns. A meia-maratona foi muito sofrida, 10 km de subida e vento contrário, mas a gente que está bem preparado, com o psicológico em dia, tira de letra”, disse.

Leonardo Moraes, de Bonito, foi o campeão entre os deficientes visuais da prova de 21 km. “Graças a Deus e com a ajuda do guia, consegui chegar em primeiro. Esse prêmio é diferente, outras provas no Brasil não têm o que a Corrida do Pantanal oferece. Todo mundo quer estar aqui”, afirmou.

Sérgio Longen, presidente da Fiems, ressaltou a importância do evento para o Mato Grosso do Sul, que comemorou 48 anos, e destacou o crescimento da Corrida do Pantanal a cada edição. "Nossa prova segue superando números a cada ano. Vemos as famílias participando de uma maneira muito leve e alegre, e isso é muito importante para nós", afirmou.

Confira os vencedores da Corrida do Pantanal 2025:

Elite masculino - 21 km

1º - Mark Kiptoo – 1:06:30

2º - Wendell Jerônimo Souza – 1:06:38

3º - Dismas Nyabira Okioma – 1:06:45

4º - Glenison Gilbert de Carvalho – 1:09:30

5º - Maurinaldo dos Santos – 1:09:40

Elite feminino - 21 km

1º - Desta Cebera Denise – 1:18:52

2º - Emily Chebet – 1:18:59

3º - Kleidiane Barbosa Jardim – 1:20:50

4º - Felismina Vendohali Tchihanda Cavela da Silva – 1:21:12

5º - Viola Jelagat Kogei – 1:21:19

Visual 21 km - masculino

1º - Leonardo Moraes da Silva Messias

2º - Felipe Leonardo Carcino

3º - Aparecido Rodrigues Santana

Visual 21 km – feminino

1º - Edineusa de Jesus Santos

2º - Josimara Andrade

Cadeirante 21 km – masculino

1º - Leonardo Melo

2º - Carlos Pierre Silva de Jesus

3º - Rogério Costa Lima

Indústria feminino – 21 km

1º - Ana Sabrina da Silva

2º - Clarice Clair Lang

3º - Ketroeen Vanessa Lucena

4° - Janivan Lima da Silva

5° - Mirian Jackeline Esteche Pavão Vasques

Indústria masculino – 21 km

1º - Pablo Fagundes da Costa

2º - Wilson Alves de Araújo Júnior

3º - Diego de Oliveira Primo

4° - Antônio Higa Paiva Souza

5° - Rodrigo Sobral Santana

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também