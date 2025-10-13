Menu
Esportes

Campo-grandense é a melhor brasileira na Corrida do Pantanal 2025

Os atletas da Uganda e Etiópia venceram a categoria elite da meia-maratona

13 outubro 2025 - 09h36Sarah Chaves, com informações da assessoria
Paulista Leonardo de Melo foi tricampeão da Corrida do Pantanal entre os cadeirantesPaulista Leonardo de Melo foi tricampeão da Corrida do Pantanal entre os cadeirantes   (Divulgação)

A Corrida do Pantanal 2025, realizada no último domingo (12), reuniu mais de 25 mil corredores nas ruas de Campo Grande e se consolidou como uma das principais competições do cenário nacional. Em meio aos nomes internacionais de peso, o evento teve uma grande representatividade local, com a campo-grandense Kleidiane Barbosa Jardim conquistando o 3º lugar na categoria Elite Feminina da meia-maratona, tornando-se a melhor brasileira da prova.

Kleidiane, que no ano anterior havia ficado em 4º lugar, alcançou seu melhor desempenho na competição, superando o calor intenso e o percurso desafiador. “No ano passado fui quarta colocada e segunda melhor brasileira, e agora fui a melhor brasileira. Percurso bem difícil, na parte final esquentou bastante e o calor limita um pouco. Mas graças a Deus, deu tudo certo”, afirmou, comemorando sua evolução.

O evento, que contou com a participação de atletas internacionais de destaque como o queniano Mark Kiptoo e a etíope Desta Cebera Denise, teve grandes momentos e performances notáveis.

Mark Kiptoo, vencedor da categoria masculina, aprovou o percurso desafiador da meia-maratona e já se prepara para a São Silvestre, em São Paulo.

Na categoria masculina, o matogrossense Wendell Jerônimo Souza, que já havia sido campeão dos 15 km no ano anterior, superou grandes obstáculos e ficou com a segunda colocação geral, com uma impressionante virada no final da prova.

O paulista Leonardo de Melo foi tricampeão da Corrida do Pantanal entre os cadeirantes. O desafio da meia-maratona não intimidou o experiente competidor. “Quero agradecer a toda organização e a cidade, estão de parabéns. A meia-maratona foi muito sofrida, 10 km de subida e vento contrário, mas a gente que está bem preparado, com o  psicológico em dia, tira de letra”, disse.

Leonardo Moraes, de Bonito, foi o campeão entre os deficientes visuais da prova de 21 km. “Graças a Deus e com a ajuda do guia, consegui chegar em primeiro. Esse prêmio é diferente, outras provas no Brasil não têm o que a Corrida do Pantanal oferece. Todo mundo quer estar aqui”, afirmou.

Sérgio Longen, presidente da Fiems, ressaltou a importância do evento para o Mato Grosso do Sul, que comemorou 48 anos, e destacou o crescimento da Corrida do Pantanal a cada edição. "Nossa prova segue superando números a cada ano. Vemos as famílias participando de uma maneira muito leve e alegre, e isso é muito importante para nós", afirmou.

Confira os vencedores da Corrida do Pantanal 2025:

Elite masculino - 21 km

1º - Mark Kiptoo – 1:06:30

2º - Wendell Jerônimo Souza – 1:06:38

3º - Dismas Nyabira Okioma – 1:06:45

4º - Glenison Gilbert de Carvalho – 1:09:30

5º - Maurinaldo dos Santos – 1:09:40

 

Elite feminino - 21 km

1º - Desta Cebera Denise – 1:18:52

2º - Emily Chebet – 1:18:59

3º - Kleidiane Barbosa Jardim – 1:20:50

4º - Felismina Vendohali Tchihanda Cavela da Silva – 1:21:12

5º - Viola Jelagat Kogei – 1:21:19

 

Visual 21 km - masculino

1º - Leonardo Moraes da Silva Messias

2º - Felipe Leonardo Carcino

3º - Aparecido Rodrigues Santana

 

Visual 21 km – feminino

1º - Edineusa de Jesus Santos

2º - Josimara Andrade

 

Cadeirante 21 km – masculino

1º - Leonardo Melo

2º - Carlos Pierre Silva de Jesus

3º - Rogério Costa Lima

 

Indústria feminino – 21 km

1º - Ana Sabrina da Silva

2º - Clarice Clair Lang

3º - Ketroeen Vanessa Lucena

4° - Janivan Lima da Silva

5° - Mirian Jackeline Esteche Pavão Vasques

 

Indústria masculino – 21 km

1º - Pablo Fagundes da Costa

2º - Wilson Alves de Araújo Júnior

3º - Diego de Oliveira Primo

4° - Antônio Higa Paiva Souza

5° - Rodrigo Sobral Santana

 

 

