Campo-grandense é convocado por Bernardinho para Liga das Nações

O atleta campo-grandense Judson, do Campinas, foi selecionado pelo técnico Bernardinho para integrar o elenco da Seleção Brasileira de Vôlei na Liga das Nações, que começa no mês de junho.

O central já vinha sendo convocado em outras oportunidades e passa a ser uma 'figura carimbada' na seleção.

Judson está na lista dos 30 jogadores selecionados pelo técnico para os quatro jogos que o Brasil terá pela frente no torneio, que começa no dia 11 junho, contra o Irã.

A seleção ainda terá pela frente Cubá no dia 12, Ucrânia no dia 14 e Eslovênia no dia 15. Todos esses jogos acontecerão no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

A segunda semana da competição será disputada em Chicago, nos Estados Unidos, entre os dias 24 e 30 de junho, enquanto a 3ª fase será em Kanto, no Japão, de 15 a 21 de julho e por fim, a etapa final está marcada para ser realziada entre 30 de julho a 3 de agosto, na China.

