Campo-grandense Éderson, chora ao agradecer apoio da mãe na carreira

O campo-grandense Éderson e titular do Corinthians, não emociona o torcedor do Timão apenas com gols. Na véspera do primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, marcado para às 20h30, em Itaquera, o volante deu um bonito depoimento para a "Corinthians TV" e chorou ao falar sobre o apoio da mãe.

“Mãe, Edilene, quero agradecer muito pelo apoio que você me deu no começo, com todas as dificuldades que você passou (chora). Só você sabe a dificuldade que a gente passou, quando eu lembro fico muito emocionado e muito feliz por tudo o que estamos conquistando, isso não é só para mim, é por todos nós”, disse o jogador de 21 anos.

“Estou orgulhoso de ter chegado até aqui, espero ir ainda mais longe para dar uma vida ainda melhor para todos nós. Sempre foi o meu objetivo, quero agradecer você, minha avó e toda nossa família por sempre estar do meu lado em todas as dificuldades”, afirmou.

