Campo-grandense se destaca e é vice-campeão em Brasileiro de Kickboxing

O campo-grandense Daniel dos Santos Guimarães, de 38 anos, fez bonito e foi vice-campeão do 34° Campeonato Brasileiro de Kickboxing, disputado recentemente em Brasília, no Distrito Federal.

A história do competidor começou já com ele adulto, quando ele deixou o futebol e passou a migrar para os tâtames.

Para competir, ele contou com apoio do professor Joemerson Leite, que hoje é presidente da Federação de Kickboxing de Mato Grosso do Sul. Daniel esteve na categoria absoluto, +94kg, mas agora, o desafio é migrar para a categoria master.

Porém, o maior sonho dele é competir ao lado do filho, que também ingressou na modalidade. Ele comemorou o segundo lugar e ressaltou o apoio do programa Auxílio Atleta, destino pela Funesp (Fundação Municipal de Esporte).

"A gente representa o povo, a família, os amigos, os parceiros de treino, e principalmente as crianças que se inspiram. Cada medalha pode despertar um novo sonho, e isso me motiva a continuar", frisou.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também