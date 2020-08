Campo-grandense vira “herói” da classificação corintiana para final

Flávio Veras, com informações do Ge.com

Autor de três gols nos últimos três jogos do Corinthians, o volante campo-grandense Éderson está surpreso com sua ascensão meteórica desde a chegada ao clube. Foi dele o gol que colocou o Timão na final do Campeonato Paulista, neste domingo, após vitória por 1 a 0 diante do Mirassol, em Itaquera.

Segundo reportagem do Ge.com, se teve tempo de fazer apenas um jogo antes da paralisação de mais de quatro meses, ele precisou de pouquíssimo tempo para se firmar entre os titulares no segundo semestre. São quatro jogos, dois como titular, e três gols marcados nos últimos três duelos (é o artilheiro da equipe nesta retomada).

– Quem está no Corinthians não se sente à vontade, não tem essa tranquilidade de ser dono da posição. Nossa disputa é muito saudável, estou sempre conversando com Camacho e Cantillo. Nosso grupo é excelente, todo mundo unido. Não tem essa de brigar por posição, quem estiver melhor vai jogar e o companheiro vai ficar feliz – afirmou Éderson.

– Eu não esperava uma ascensão tão rápida como está sendo. Esperava, sim, um bom desempenho, porque vinha trabalhando forte, mas não três gols em sequência como foi. Fico feliz pela sequência, feliz pelo jogo e feliz por estar nessa final – disse o volante na saída de campo.

Éderson estreou contra o Novorizontino, no penúltimo jogo antes da pausa, e voltou a entrar em campo contra o Oeste, ocasião em que marcou gol. Foi titular contra o Bragantino e também fez. Assim como não passou em branco na partida deste domingo, contra o Mirassol.

