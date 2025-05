Candidato único na CBF, Samir Xaud se apresenta à comissão de clubes

Com apoio de 25 das 27 federações estaduais, o presidente da Federação de Futebol de Roraima, Samir Xaud, se consolidou como candidato único à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para as eleições marcadas para o próximo domingo (25).

Nesta segunda-feira (19), ele esteve na sede da entidade, no Rio de Janeiro, onde se apresentou à Comissão Nacional de Clubes (CNC), que reúne representantes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

O encontro foi realizado de forma híbrida e contou com representantes como Flamengo, Fortaleza, Internacional, São Paulo e Vasco pela Série A, além do Palmeiras, que participou como convidado. Pela Série B, estiveram presentes Volta Redonda e Botafogo-SP.

Samir aproveitou o momento para estabelecer diálogo com os clubes, especialmente com os que até então apoiavam a pré-candidatura de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF).

Apesar do apoio de cerca de 30 clubes, incluindo grandes como Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo, Reinaldo não conseguiu reunir o número mínimo de federações exigido para formalizar uma chapa.

Até o momento, apenas a FPF e a Federação do Mato Grosso haviam declarado apoio à sua candidatura. Para concorrer, o estatuto exige o apoio de pelo menos oito federações estaduais.

O prazo final para registro de chapas termina nesta terça-feira (20), mas a ampla adesão das federações a Xaud — 25 de 27 — torna improvável qualquer outra candidatura, o que praticamente confirma uma eleição sem disputa.

Além do encontro com a CNC, a sede da CBF também sediou, nesta segunda, um curso de gestão da Fifa, com a presença de ex-jogadores como Fernandinho, Alexandre Pato e Lucas Leiva.

No mesmo dia, os clubes também debateram possíveis mudanças no uso do VAR e questões relacionadas ao calendário do futebol brasileiro.

