Candidatos têm até 27 de junho para se inscreverem na 4ª Copa de Futebol Amador

O prazo de inscrições para a 4ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2025 – categoria masculina foi prorrogado para o dia 27 de junho, às 17h. Os interessados devem fazer o cadastro pessoalmente no Ginásio Guanandizão levando obrigatoriamente 1kg de alimento não perecível por atleta da equipe (exceto sal).

Cada equipe pode inscrever até 22 atletas, sendo permitida a participação de jogadores a partir de 17 anos. Neste caso, a equipe é responsável pelo menor de idade inscrito.

“A prorrogação do prazo é uma forma de garantir que mais equipes tenham a oportunidade de participar. A Copa Campo Grande é uma iniciativa que valoriza o esporte de base, promove a cidadania e fortalece os laços comunitários por toda a cidade”, afirma o diretor-presidente da Funesp, Sandro Benites.



A competição realizada pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp) tem como objetivo incentivar a prática do futebol amador nas diversas regiões da cidade, promover o esporte como um direito do cidadão campo-grandense e fortalecer as relações comunitárias por meio da integração entre os participantes.

As fichas de inscrição devem ser preenchidas digitalmente, por meio de formulários disponíveis no site oficial da Funesp, na aba “Jogos”: https://www.campogrande.ms.gov.br/funesp/ .

Os jogos acontecerão em campos localizados nas seguintes regiões: Estádio Jacques da Luz; Praça do Estrela do Sul; Praça do José Abrão; Praça da Moreninha III e Praça da Moreninha II.

