Capital investirá mais de R$ 30 milhões em obras esportivas

Mais de R$ 30 milhões serão investidos em 36 obras esportivas – espaços que serão reformados ou construídos – na Capital ao longo de 2019. A informação foi divulgada hoje (4) durante o lançamento do Pacote de Obras Esportivas na Câmara Municipal de Campo Grande. “É um pacote de obras somente do esporte. Serão executadas obras em sete regiões. Esses R$ 30 milhões vem de várias fontes, recursos próprios, recursos do governo estadual, do governo federal e do Finisa da Caixa Econômica”, afirma o diretor da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo terra.

Entre as obras mais importantes citadas por Terra estão a reforma completa do Centro Olímpico da Vila Nasser, com investimento de R$ 400 mil, e a reforma do Parque do Sóter, que custará R$ 755 mil. Outra obra que merece destaque, segundo Terra, é a da praça do Jardim Noroeste (projeto de 2011 que estava parado), orçada em R$ 5,7 milhões. A previsão é que ela seja finalizada até o final de 2020. O complexo aquático das Moreninhas (Parque Jacques da Luz) também passará por reforma completa - no valor de R$ 1 milhão.

“Em nome do secretário de obras da prefeitura, Rudi Fiorezi, agradeço em especial ao secretário Antônio Lacerda, que viabilizou recursos no financiamento, tanto do Finisa 1, R$ 11 milhões, quanto do Finisa 2, R$30 milhões, dos quais R$ 10 milhões foram destinados para este pacote de obras que a gente está anunciando aqui hoje”, disse o diretor da Fundação Municipal de Esportes, referindo-se à linha de Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento.

Em Campo Grande, são 651 oficinas de esporte e lazer, oferecidas semanalmente em 61 locais. A Funesp também oferece 49 modalidades esportivas, contando com 160 profissionais de Educação Física envolvidos no programa Movimenta Campo Grande e 20 mil pessoas inscritas. Em 2018, foram realizados dois milhões de atendimentos e foram registrados nove mil participantes em 16 eventos de lazer. Além disso, 10 mil atletas se inscreveram em oito competições esportivas.

“Somando tudo, mais de 40 mil cidadãos campo-grandenses se vincularam de alguma forma aos nossos projetos”, comenta Rodrigo terra. “Esperamos que esse número cresça ainda mais em 2019 e a gente possa passar de 50 mil pessoas inscritas nos nossos projetos”.

