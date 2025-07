Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, é condenado a um ano de prisão na Espanha

Saiba Mais Esportes CBF anuncia Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção brasileira

O atual técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, foi condenado, nesta quarta-feira (9), pela Justiça da Espanha a um ano de prisão por fraude fiscal.

A sentença, emitida pela 30ª Seção da Audiência Provincial de Madri, diz respeito à omissão de impostos sobre rendimentos provenientes de direitos de imagem em 2014, período em que o italiano comandava o Real Madrid.

Apesar da condenação, Ancelotti não deve cumprir pena em regime fechado. Segundo a legislação espanhola, penas inferiores a dois anos por crimes não violentos dificilmente resultam em prisão efetiva quando o réu não possui antecedentes criminais, o que se aplica ao treinador.

Além da pena de prisão, Ancelotti foi condenado ao pagamento de uma multa de 386 mil euros (cerca de R$ 2,5 milhões) e às custas judiciais do processo.

O valor corresponde a menos da metade do salário anual que o técnico recebe atualmente à frente da Seleção Brasileira, estimado em 10 milhões de euros por ano, ou aproximadamente R$ 5,3 milhões por mês.

O tribunal também absolveu Ancelotti de acusações semelhantes referentes ao ano de 2015. O treinador se declarou inocente durante o julgamento ocorrido em abril deste ano.

À época, o Ministério Público espanhol havia pedido uma pena mais severa: quatro anos e nove meses de prisão, alegando sonegação de pouco mais de 1 milhão de euros em dois anos.

A Espanha tem sido rigorosa na fiscalização fiscal de figuras públicas. Casos semelhantes já envolveram nomes de destaque do esporte e do entretenimento, como Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e a cantora Shakira.

Ancelotti ainda não se pronunciou publicamente sobre a condenação. Em nota, a assessoria de imprensa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afirmou: “O caso está sendo acompanhado pela CBF. O processo é conduzido pelo staff pessoal do Carlo Ancelotti.”

O técnico assumiu o comando da Seleção Brasileira em maio de 2025, após sua segunda passagem pelo Real Madrid, onde treinou o clube entre 2013 e 2015 e depois de 2021 até este ano.

