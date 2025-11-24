Menu
Menu Busca segunda, 24 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
CCR Vias - Movida - Nov-Dez25
Esportes

Carol Soberg e Rebecca faturam bronze no Mundial de vôlei de praia

Elas superaram as compatriotas Thâmela e Vic por 2 sets a 0

24 novembro 2025 - 13h11Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
Brasileiras conquistaram a medalha na competiçãoBrasileiras conquistaram a medalha na competição   (Divulgação/FIVB)

A dupla da carioca Carol Solberg com a cearense Rebecca, vice-líderes do ranking, garantiu o único pódio do Brasil no Mundial de vôlei de praia em Adelaide (Austrália). Foi a primeira vez que elas conquistaram uma medalha na competição. Carol e Rebecca foram bronze após vitória contra as compatriotas Thâmela e Vic (dupla número 1 do mundo) por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 22/20.

As campeãs mundiais foram as letãs Tina e Anastasija que derrotaram na final as norte-americanas Nuss e Brasher por 2 a 1 (21/15, 15/21 e 15/11).

No histórico de participações em Mundiais, Carol havia chegado às quartas de final duas vezes: a primeira em 2007, ao lado de Maria Elisa, e 10 anos depois, junto com Maria Antonelli. Já Rebecca alcançara as oitavas de final em 2019, 2022 e 2023.

Na disputa feminina do Mundial 2025, o Brasil contou ainda com as campeãs olímpicas Duda/Ana Patrícia – que desistiram nas quartas de final devido à lesão – e Vitória/Hegê. No masculino, representaram o país as duplas André/Renato, George/Saymon e Evandro/Arthur Lanci.

O título mundial masculino ficou com os campeões olímpicos Ahman e Hellvig após final entre suecos. Na final, ele ganharam por 2 sets a 0 dos compatriotas Hölting Nilsson e Andersson, com parciais de 25/23 e 21/19. A dupla francesa Rotar e Gauthier-Rat faturou o bronze com vitórias sobre os alemães Ehlers e Wickler por 2 a 0 (21/15 e 21/15).

Reportar Erro
Energisa Nov-Dez 25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sensei Araraki levou o karatê como filosofia de vida
Esportes
Mais do que um esporte, karatê vira estilo de vida para campo-grandenses
Hulk é uma das esperanças do Galo para o título
Esportes
Atlético-MG busca título inédito na Copa Sul-Americana
Victoria e Thamela foram superadas por 2 a 0
Esportes
Victoria, de MS, e Thâmela perdem para dupla letã na semi do Mundial de vôlei de praia
Objetivo é oferecer oportunidades de crescimento para seleções nacionais
Esportes
Brasil será uma das sedes da edição feminina da Fifa Series
Atacante Dell foi o responsável pelos dois gols
Esportes
Brasil marca no último minuto e garante vaga na semi do Mundial Sub-17
Tem Campeonato Estadual de Vôlei Sub-17
Esportes
Agenda esportiva reúne Paralimpíadas Escolares, JOIAL, Brasileiro de Wrestling e jogos regionais
CBF convoca Estevão Petrallás para liderar delegação da Seleção Feminina em amistosos
Esportes
CBF convoca Estevão Petrallás para liderar delegação da Seleção Feminina em amistosos
Victoria e Thamela estão na semifinal
Esportes
Sul-mato-grossense Victoria e Thâmela avançam a semifinal do Mundial de vôlei de praia
Brasil agora está no top 5 de seleções, segundo ranking da Fifa
Esportes
Brasil sobe para 5º no ranking da Fifa e será cabeça de chave na Copa
Victoria e Thamela seguem representando o Brasil na competição
Esportes
Victoria, de MS, avança às oitavas ao lado de Thamela no Mundial de vôlei de praia

Mais Lidas

Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Polícia
Morta com tiro na cabeça no Noroeste, mulher teria sido assassinada pelo ex-marido
Everson foi morto a tiros
Polícia
Mecânico é assassinado a tiros na frente da namorada no Parque do Lageado
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
Polícia
Facadas no cunhado motivou execução brutal de mulher no Noroeste: 'deu merda'
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande
Polícia
AGORA: Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campo Grande