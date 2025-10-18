Carrasco: Osasco volta a vencer Sesi e conquista Supercopa de Vôlei em Campo Grande

O time do Osasco não teve conhecimento do Sesi e se tornando um verdadeiro carrasco na temporada, conquistou mais uma vitória para cima do rival por 3 a 0, e de quebra, foi campeão da Supercopa Brasileira de Vôlei, disputada neste sábado, dia 18 de outubro, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Contando com uma noite inspirada da americana Caiti Baird e também da oposta argentina Bianca Cugno. A menor margem de erro também pesou para uma vitória mais consistente por parte do time de Luizomar de Moura.

O primeiro set foi bastante disputado até a metade dele, quando o Osasco começou a ter controle da partida, tomando as melhores decisões, sacando com melhor qualidade e principalmente aproveitando os contra-ataques.

Acosta, ponteira do Sesi, não esteve conectada nas ações ofensivas e desperdiçou boas oportunidades, enquanto a americana Caiti Baird foi uma das destaques do Osasco. Assim, o time de Luizomar conseguiu fechar em 25 a 17.

Diferente do primeiro set, o Sesi equilibrou a partida com boas decisões de Dani Lins, distribuindo mais as bolas e aproveitando os erros por parte do Osasco. No entanto, as mexidas de Luizomar, fazendo as inversões das atletas e trocando Maira por Maiara Basso, trouxeram fôlego e gás para a equipe desgarrar no placar.

Mas o destaque desse set foi a americana Baird, que aproveitou todas as bolas que recebeu da levantadora Jenna Gray, porém, usando de sua estatura, conseguiu também bloquear os ataques de Bruna, oposta do Sesi. Dessa forma, o Osasco fechou o segundo set em 25 a 19.

O terceiro set foi o mais disputado entre as duas equipes, como em ringue de boxe, uma trocação franca, afinal, o Sesi precisava vencer para estender a partida, mas os detalhes finais foram cruciais para o Osasco sair vencedor no set e no duelo e fechar o jogo em 28 a 26 e 3 a 0 no placar final.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também