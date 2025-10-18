Menu
Menu Busca domingo, 19 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

Carrasco: Osasco volta a vencer Sesi e conquista Supercopa de Vôlei em Campo Grande

Time da capital paulista errou menos durante o jogo e conseguiu vitória maiúscula para cima do rival

18 outubro 2025 - 22h38Luiz Vinicius     atualizado em 18/10/2025 às 22h38
Osasco conquista a Supercopa de VôleiOsasco conquista a Supercopa de Vôlei   (Luiz Vinicius)

O time do Osasco não teve conhecimento do Sesi e se tornando um verdadeiro carrasco na temporada, conquistou mais uma vitória para cima do rival por 3 a 0, e de quebra, foi campeão da Supercopa Brasileira de Vôlei, disputada neste sábado, dia 18 de outubro, no Ginásio Guanandizão, em Campo Grande.

Contando com uma noite inspirada da americana Caiti Baird e também da oposta argentina Bianca Cugno. A menor margem de erro também pesou para uma vitória mais consistente por parte do time de Luizomar de Moura. 

O primeiro set foi bastante disputado até a metade dele, quando o Osasco começou a ter controle da partida, tomando as melhores decisões, sacando com melhor qualidade e principalmente aproveitando os contra-ataques.

Acosta, ponteira do Sesi, não esteve conectada nas ações ofensivas e desperdiçou boas oportunidades, enquanto a americana Caiti Baird foi uma das destaques do Osasco. Assim, o time de Luizomar conseguiu fechar em 25 a 17.

Diferente do primeiro set, o Sesi equilibrou a partida com boas decisões de Dani Lins, distribuindo mais as bolas e aproveitando os erros por parte do Osasco. No entanto, as mexidas de Luizomar, fazendo as inversões das atletas e trocando Maira por Maiara Basso, trouxeram fôlego e gás para a equipe desgarrar no placar.

Mas o destaque desse set foi a americana Baird, que aproveitou todas as bolas que recebeu da levantadora Jenna Gray, porém, usando de sua estatura, conseguiu também bloquear os ataques de Bruna, oposta do Sesi. Dessa forma, o Osasco fechou o segundo set em 25 a 19.

O terceiro set foi o mais disputado entre as duas equipes, como em ringue de boxe, uma trocação franca, afinal, o Sesi precisava vencer para estender a partida, mas os detalhes finais foram cruciais para o Osasco sair vencedor no set e no duelo e fechar o jogo em 28 a 26 e 3 a 0 no placar final.

Reportar Erro
Plan Black Out25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Cugno foi eleita melhor jogadora da Supercopa Feminina
Esportes
Melhor em quadra, argentina Cugno se encanta com Campo Grande: "são muito carinhosos"
Luizomar de Moura vibrou bastante com a vitória da equipe e o título conquistado
Esportes
'Saio muito feliz e espero voltar", diz Luizomar após título com Osasco em Campo Grande
Torcedores vieram em peso para jogo
Esportes
Nem chuva e 'friozinho' afastam torcedores, que lotam Guanandizão no 1° dia de Supercopa
Dani Lins aposta em jogo leve e alegre para vencer a Supercopa de Vôlei
Esportes
Experiente nas quadras, Dani Lins acredita em 'jogo solto' para vencer Supercopa na Capital
Diana atendeu aos fãs no Guanandizão
Esportes
Diana agradece carinho recebido de campo-grandenses: 'sentimento de gratidão'
Osasco fez um treino comandado por Luizomar
Esportes
"Tomadas de decisões" pode ser o diferencial para vencer, diz Luizomar, técnico do Osasco
Camila Brait comenta sobre duelo contra Sesi-Bauru
Esportes
"Honra estar aqui", diz Brait ao falar de Campo Grande e elogia expansão do vôlei
Osasco foi o primeiro time a realizar o treino
Esportes
JD1TV: Times femininos fazem reconhecimento e treino no Guanandizão antes da Supercopa
Campo Grande tem fim de semana com jogos, caminhadas e recreação para crianças; confira
Esportes
Campo Grande tem fim de semana com jogos, caminhadas e recreação para crianças; confira
Reunião de trabalho com equipes de segurança
Esportes
Corrida dos Poderes: Organização define estrutura e segurança para receber 8 mil pessoas

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
EMHA abre inscrições para 30 apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida
Corpo foi avistado após as chuvas
Polícia
AGORA: Corpo é visto boiando no Rio Anhanduí, em Campo Grande
Ilustrativa
Polícia
Homem é sequestrado e espancado a mando da ex-mulher em Campo Grande
Foto: Veja Folha
Polícia
Acidente grave deixa um morto e três feridos em São Gabriel do Oeste