Casa do Futebol completa um ano como símbolo da nova era do futebol sul-mato-grossense

Inaugurada em 2024, a nova sede da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), conhecida como Casa do Futebol, completa um ano nesta quarta-feira (25).

Localizada no centro de Campo Grande, a sede abriga todos os setores administrativos e técnicos da entidade, oferecendo um espaço moderno, integrado e acolhedor para dirigentes, atletas, cronistas, clubes e torcedores.

O prédio simboliza a nova fase do futebol estadual, marcada por profissionalização, transparência e união.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, que assumiu a entidade interinamente em 2024 e foi eleito oficialmente em abril de 2025, reforçou o caráter coletivo da nova gestão. “A Casa é reflexo de quem constrói o futebol todos os dias. Ela foi pensada como um espaço de diálogo e inclusão, onde todos se sintam parte dessa reconstrução”, afirmou.

“Mais do que uma sede, a Casa do Futebol é hoje o coração do nosso esporte. É onde se planeja, se acolhe e se sonha com um futuro melhor para o futebol sul-mato-grossense”, disse Petrallás.

Resultados em campo

O Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025 foi realizado com 55 jogos, totalizando 158 gols e uma média de mil torcedores por partida. A premiação final foi de R$ 80 mil, com R$ 1,2 milhão em investimentos públicos e federais garantidos.

O torneio também ganhou visibilidade com transmissões ao vivo pela TV, rádio e YouTube. Além disso, ações sociais como a campanha “Todos por Elas”, voltada à inclusão feminina e ao combate à violência de gênero, mostraram o compromisso da Federação com causas sociais.

A FFMS reafirmou ainda seu engajamento no combate ao racismo, à homofobia e a toda forma de discriminação no esporte.

Base fortalecida e calendário ativo

No mesmo ritmo de crescimento, o calendário da Federação segue movimentado. Entre os destaques estão:

Sub-13: em fase final

Sub-15 e Sub-20: em andamento

Série B do Campeonato Estadual: com início previsto para 31 de agosto

Festivais Sub-09 e Sub-11 masculino

Sub-15 e Sub-17 feminino: previstos para o segundo semestre

