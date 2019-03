O técnico Tite já definiu o seu capitão para a partida deste sábado (23), contra o Panamá. Será o meia Casemiro, camisa 5 do time, foi o escolhido para vestir a faixa no Estádio do Dragão, palco do amistoso.

Esta não será a primeira vez de Casemiro com a braçadeira de capitão na Seleção Brasileira. Em 2017, contra a Bolívia, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo Rússia 2018, ele também foi o escolhido.

Casemiro terá a oportunidade de vestir a braçadeira justamente em um palco que conhece muito bem, o Estádio do Dragão. Entre 2014 e 2015, o meia defendeu as cores do F.C. Porto.

O amistoso deste sábado, no Estádio do Dragão, está marcado para as 13h (MS). Logo após a partida, o Brasil segue para Praga, capital da República Tcheca. Na terça-feira, a Seleção enfrentará o time da casa, na Eden Arena, às 15h45 (MS).

