"Cassems 21K - Meia Maratona" é transferida para 2021

A "Cassems 21K - Meia Maratona" que aconteceria em outubro, foi adiada para março de 2021, em virtude da pandemia do coronavírus.

As inscrições foram reabertas do dia 17 de agosto de 2020 à 10 de janeiro de 2021. Todos os atletas deverão realizar uma nova inscrição para participar do evento desportivo. As inscrições podem ser feitas no site.

Em sua décima edição, o evento terá a nova modalidade de meia maratona e comemora a sua décima edição junto ao aniversário de 20 anos da Cassems. A corrida passará a contar com a prova de 21 quilômetros, distância oficial da meia maratona, além da caminhada de 3 km e corrida de 5 km e 10 km.

Com o adiamento da meia maratona e o cenário de pandemia da Covid-19, o valor para todas as inscrições aumentará em cinco reais. Para evitar possíveis contaminações, não haverá a tradicional arrecadação de mantimentos e o valor financeiro adicional será direcionado para as instituições beneficiadas pela “Cassems 21K”.

O valor de inscrição da “Cassems 21K” na modalidade de caminhada 3 km, corrida 5 km e 10 km é de R$40,00 para beneficiários Cassems e R$75,00 para demais participantes. Na categoria meia-maratona, é de R$65,00 para beneficiários Cassems e R$125,00 para outros atletas. Os participantes têm o prazo de 60 dias para se inscrever com o benefício de meia entrada, previsto em lei.

Seguindo os protocolos vigentes de biossegurança, os atletas pertencentes ao grupo de risco da Covid-19, que já se inscreveram no evento desportivo devem entrar em contato com a organização do evento para cancelar a inscrição e solicitar reembolso, por meio do canal: https://www.corridacassems.com.br/contato. Também, todos os participantes que se inscreveram na “Meia Maratona Cassems 21K” deverão solicitar o reembolso à qualquer momento, não o impedindo de realizar a nova inscrição.

Uma novidade desta edição da “Meia Maratona Cassems 21K” é a premiação em dinheiro para a categoria beneficiário Cassems, nas modalidades masculino e feminino, do primeiro ao quinto lugar.

No ano passado, aproximadamente 3 mil atletas, profissionais e amadores tomaram as ruas do Parque dos Poderes. Ainda, o evento beneficiou as seguintes instituições com doação de alimentos: Doando com Amor, Cruz Vermelha, Associação Campo-grandense da Pessoa com Deficiência (ACPD) e Asilo São João-Bosco.

