Cassems lança 1ª meia maratona em Campo Grande

Para comemorar os 10 anos da tradicional corrida, a Cassems lançou nesta quinta-feira (6) a “Cassems 21K – Meia Maratona de Campo Grande” para o dia 17 de outubro, com 21 quilômetros.

Segundo o presidente da Cassems, Ricardo Ayache, a meia maratona é uma inovação. “É um grande desafio, estamos encarando pra trazer pros nossos participantes algo novo, a nível nacional, porque atrai vários atletas e visibilidade, sem contar que o percurso vai potencializar as belezas da capital, com uma premiação de 5 mil para o ganhador, que merece um incentivo”, finalizou.

Para participação democrática, além da meia maratona, o evento manterá as modalidades de corrida de 5km e 10km, além da caminhada de 3km.

A largada será na Avenida Fadel Iunes, no Parque dos Poderes, com passagem pelas avenidas Afonso Pena, Via Park e Parque do Sóter.

As inscrições começarão no dia 5 de março e serão disponibilizadas por lotes no site oficial da Corrida.

O evento para apresentar a nova modalidade contou com a presença do diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, o diretor-presidente da Fundesporte, Marcelo Ferreira Miranda, o presidente da Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul (Fams) Marcelo Erick Moriyama e atletas.

