Cassilândia sedia 1° Campeonato Centro-Oeste de Canoagem Descida

Cassilândia, cidade no interior de Mato Grosso do Sul, está sediando o 1° Campeonato Centro-Oeste de Canoagem Descida que está acontecendo neste sábado (13) e domingo (14). O evento reune atletas de todo o Centro-Oeste e é considerado um marco no desenvolvimento da canoagem na região, além de uma grande vitrine para o turismo e para o esporte estadual.

A competição iniciou o sábado com provas oficiais e no domingo vem a grande atração: Desafio do Salto, um evento inédito em que os atletas descerão a cachoeira de 11 metros do Salto do Aporé. Para o presidente da Federação Brasileira de Canoagem, Rafael Girotto, natural do Estado, essa é uma grande oportunidade de destacar o potencial de Mato Grosso do Sul na modalidade.

"Este evento é muito importante para o Estado, pois receberá atletas e equipes de todo o Centro-Oeste. Além de termos um alto nível técnico, MS consegue mostrar o seu potencial turístico e para receber eventos de todos os tipos", afirmou Rafael Girotto.

Girotto também destacou as características geográficas do estado como favoráveis para a prática da canoagem descida. "A característica geográfica daqui é excelente para a prática da canoagem descida (corredeiras), e isso já é demonstrado através dos resultados que seus atletas obtêm em competições nacionais", disse.

Para Gustavo Miranda, presidente da Federação Estadual de Canoagem, a realização do evento é vista como uma porta aberta, principalmente para fortalecer o esporte no estado.

“É uma alegria imensa ver Cassilândia receber o Campeonato Centro-Oeste de Canoagem Descida, esse evento representa não só o fortalecimento da canoagem em Mato Grosso do Sul, mas também o reconhecimento de que temos condições de sediar competições de grande porte", declarou Gustavo.

Apoio e Parcerias

O presidente estadual mencionou o apoio fundamental do prefeito de Cassilândia, Rodrigo Freitas, parceiros locais e o trabalho conjunto entre as federações.

"O prefeito Rodrigo Freitas abriu as portas do município para que este sonho se tornasse realidade. Tudo isso é graças a uma grande rede de parcerias, administração da cidade, Confederação Brasileira de Canoagem, por meio do presidente Rafael Girotto, que trouxe segurança técnica ao evento”, afirmou Gustavo Miranda.

Diante do sucesso do evento, o foco da Federação agora é investir em novos atletas com a formação de base, criação de escolas de canoagem em parceria com prefeituras.

"Estamos implantando escolas de canoagem em parceria com prefeituras, levando o esporte para crianças e adolescentes. Além disso, capacitamos técnicos e professores para que possam desenvolver talentos em suas cidades", explicou Gustavo.

Ele também ressaltou a importância do evento para inspirar os jovens de MS a entrar na modalidade. “Eventos como este, com provas oficiais e ousadia do Desafio do Salto, servem como vitrine para inspirar novos jovens a conhecer a modalidade. Quanto mais jovens trouxermos para o esporte, maior será a chance de revelar novos campeões e manter Mato Grosso do Sul em evidência no cenário nacional e internacional”, concluiu.

