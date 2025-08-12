CBF define confrontos e chaveamento das quartas de final da Copa do Brasil; confira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou, nesta terça-feira (12), o sorteio que definiu os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil 2025.

As partidas serão disputadas nas semanas de 27 de agosto e 11 de setembro, com dois clássicos regionais agitando a fase: Cruzeiro x Atlético-MG e Vasco x Botafogo.

O sorteio também determinou os mandos de campo e o chaveamento até a final. Confira os duelos:

Cruzeiro x Atlético-MG

Corinthians x Athletico-PR

Botafogo x Vasco

Fluminense x Bahia

Pelo chaveamento, quem vencer o confronto mineiro enfrentará nas semifinais o classificado entre Corinthians e Athletico-PR. Do outro lado, o ganhador do clássico carioca terá pela frente Fluminense ou Bahia.

Além da disputa por uma vaga na decisão, a fase quartas de final também garante premiação. Cada clube que chegou até aqui já recebeu R$ 4.740.750.

Quem avançar às semifinais embolsará mais R$ 9.922.500. Na final, o vice-campeão levará R$ 33.075.000, enquanto o campeão ficará com R$ 77.175.000.

Calendário da Copa do Brasil 2025

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro

Final: 2 e 9 de novembro

