Esportes

CBF divulga datas e horários das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025

Jogos únicos acontecem entre 16 e 18 de setembro; empate leva decisão para os pênaltis

16 agosto 2025 - 13h12

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na noite desta sexta-feira (15), as datas e horários dos confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025.

As partidas serão disputadas em jogo único, com eliminação direta, entre os dias 16 e 18 de setembro, e quem vencer avança diretamente às quartas de final. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis.

As 16 equipes que disputam esta fase são: Sport, Realidade Jovem, Bahia, Atlético-MG, Corinthians, Juventude, Bragantino, Atlético Piauiense, São Paulo, Flamengo, Palmeiras, América-MG, Ferroviária, Vitória, Internacional e Fluminense.

A fase começa no dia 16 de setembro, com dois jogos:

Sport x Realidade Jovem, às 15h (horário de Mato Grosso do Sul)

Bahia x Atlético-MG, às 18h
(os estádios ainda serão definidos)

No dia 17, a rodada continua com:

Corinthians x Juventude, às 15h, no Parque São Jorge

Bragantino x Atlético Piauiense, às 17h, em Santana de Parnaíba

São Paulo x Flamengo, às 18h, local a definir

Palmeiras x América-MG, às 19h, na Arena Barueri

O encerramento da fase ocorre em 18 de setembro, com:

Ferroviária x Vitória, às 16h, na Arena Fonte Luminosa

Internacional x Fluminense, às 18h, com estádio ainda indefinido

A CBF também anunciou o calendário das fases seguintes:

Quartas de final: 24 de setembro

Semifinais: 5 de novembro

Final: 19 de novembro

