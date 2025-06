CBF quer adotar impedimento semiautomático no Brasileirão a partir de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está com estudos avançados para implementar a tecnologia de impedimento semiautomático na Série A do Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que a novidade seja incorporada já na edição de 2026, conforme apuração da Comissão de Arbitragem da entidade.

O projeto ainda precisa do aval da nova diretoria da CBF, mas conta com o apoio do recém-eleito presidente Samir Xaud, que tem se mostrado entusiasta da iniciativa.

A tecnologia, que teve grande repercussão durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, já foi utilizada em torneios como a Champions League, a Supercopa da UEFA, a Copa do Rei de 2024 e, mais recentemente, na Premier League.

No Brasil, a Federação Paulista de Futebol foi pioneira na adoção da ferramenta, aplicando-a nas finais do Campeonato Paulista deste ano, ao custo de aproximadamente R$ 1 milhão.

De acordo com a CBF, o processo de implementação da tecnologia levaria de quatro a seis meses após a definição da empresa responsável pela operação.

A estimativa de custo é significativamente mais alta que o atual sistema do VAR: enquanto o recurso tradicional custa cerca de R$ 20 mil por partida, a nova tecnologia demandaria investimento de cerca de R$ 100 mil por jogo. Isso se deve à complexidade do sistema, que utiliza ao menos 12 câmeras especiais e requer adaptações específicas em estádios com diferentes dimensões e estruturas em todo o país.

O impedimento semiautomático funciona com base em uma recriação tridimensional do lance, permitindo uma análise mais precisa da posição dos jogadores no momento do passe. A tecnologia colabora com os árbitros, oferecendo dados em tempo real para que o veredito final seja tomado com maior precisão e agilidade.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também