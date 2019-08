Ceni é oficialmente apresentado no Cruzeiro

Mauro Silva, com informações do UOL

Rogério Ceni foi oficialmente apresentado como treinador do Cruzeiro na manhã desta terça-feira (13) ao desembarcar no Aeroporto de Cofins. O no técnico do time já conheceu a Toca da Raposa e já inicia seus trabalhos na tarde de hoje.

Rogério deixou o Fortaleza no último domingo para assinar com o time mineiro até dezembro de 2020. Durante sua apresentação, Ceni disse que é uma honra comandar o Cruzeiro. “Só tenho a agradecer, espero corresponder as expectativas e fazer o clube subir na tabela de classificação”, disse.

O presidente da equipe celeste, Wagner Pires de Sá, classificou a história do novo treinador como um livro grosso e com muitas vitórias, conquistas e responsabilidades. “Esperamos que a gente acrescente mais páginas nessa livro grandioso que você vem escrevendo. A escolha não foi só da diretoria, mas dos jogadores, comissão técnica e desses quase 10 milhões de torcedores que nos representam", disse.

Posição e desafio

O Cruzeiro está na 17ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro e a missão de Ceni é fazer com que o time avance e consiga melhores resultados na competição. Ele também precisa manter viva a chance do grupo de vencer na Copa do Brasil, e a equipe enfrenta o Internacional daqui há três semanas na semifinal da competição.

Deixe seu Comentário

Leia Também