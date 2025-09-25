Centésima edição da São Silvestre abre inscrições nesta quinta-feira

A Corrida Internacional de São Silvestre chega em 2025 à sua 100ª edição e promete ser a maior da história. A tradicional prova de rua, realizada desde 1925 em São Paulo, já está com inscrições abertas, exclusivamente pela plataforma Ticket Sports, que adotará fila virtual.

O limite é de 50 mil vagas — 12,5 mil a mais que no ano passado — e haverá apenas lote único, com inscrições disponíveis até o esgotamento. Cada CPF poderá efetuar até cinco registros.

Disputada sempre no dia 31 de dezembro, a São Silvestre tem percurso de 15 km pelas ruas da capital paulista, com largada na Avenida Paulista, altura do número 2000, e chegada em frente à Fundação Cásper Líbero.

Assim como em 2024, as largadas ocorrerão em ondas, de acordo com o ritmo informado no ato da inscrição.

Kits e valores

Os corredores poderão escolher entre três modalidades de kits:

Kit geral – R$ 358,29 (com taxa de serviço), inclui camiseta oficial da ASICS, número de peito, sacola e medalha pós-prova. Parcelamento em até quatro vezes no cartão. Pessoas com 60 anos ou mais têm 50% de desconto nesta modalidade.

Kit Centenário – R$ 492,69, além do kit básico, inclui pin comemorativo e camiseta finisher.

Kit Premium – R$ 1.109,81, acrescenta corta-vento, boné e serviços exclusivos na expo e na arena.

A camiseta oficial será novamente fornecida pela ASICS, mas as cores ainda não foram divulgadas. A ecobag terá ilustração assinada por Climacio Charille.

Entrega de kits e arena da prova

A entrega acontecerá no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera, entre os dias 27 e 29 de dezembro, das 9h às 20h, e no dia 30, até as 18h. Não haverá retirada no dia da corrida.

Cem anos de história

Idealizada pelo jornalista Cásper Líbero em 1925, a São Silvestre só deixou de ser realizada em 2020, por causa da pandemia de covid-19. A centésima edição também marcará o centenário da corrida. A organização promete homenagens a grandes nomes da prova.

A campeã de 2001, Maria Zeferina Baldaia, já confirmou presença como amadora, e o queniano Paul Tergat, pentacampeão, também sinalizou que deve participar.

