Cerimônia de abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026 acontece hoje na Câmara

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) realiza hoje (17), a Cerimônia de Abertura do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2026, na Câmara Municipal de Campo Grande, a partir das 15h. O evento contará com a presença de dirigentes dos clubes, autoridades e público em geral.

O presidente da FFMS, Estevão Petrallás, destacou que os clubes vêm se preparando para grandes jogos. “Tenho certeza de que vamos ter um grande campeonato. Os clubes vêm se preparando, se organizando, assim como a Federação que está trabalhando incansavelmente para que tudo saia dentro do planejado”, afirmou.

Em sua 48ª edição, o campeonato será disputado por dez equipes, com início no dia 24 de janeiro e final prevista para 29 de março de 2026, na primeira fase classificatória.

O jogo de abertura acontece já amanhã (18), entre Operário e Pantanal, partida antecipada da sétima rodada a pedido dos clubes, que disputarão a Copa do Brasil. O confronto será às 16h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A primeira rodada completa acontece no dia 24 de janeiro.

