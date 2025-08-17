César Ramos vence a principal corrida da quinta etapa da Stock Car 2025

César Ramos foi o grande nome da quinta etapa da Stock Car 2025, realizada neste domingo (17), no Circuito dos Cristais, em Curvelo (MG).

O piloto da Ipiranga Racing largou na pole position, manteve a liderança durante praticamente toda a prova e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, conquistando uma vitória incontestável na corrida principal da rodada.

Com duração de 50 minutos mais uma volta, a prova teve seu ritmo ditado por Ramos, que só não liderou oficialmente durante seu pit stop obrigatório.

Mesmo com a entrada do safety car nos minutos finais — que apagou uma vantagem de cinco segundos — o gaúcho manteve a calma e não deu chances aos adversários na relargada, garantindo sua primeira vitória na temporada.

A disputa mais intensa ficou pela vice-liderança, protagonizada por três xarás. Felipe Baptista, que largou da sexta posição, conseguiu se destacar e terminou em segundo lugar, seguido por Felipe Fraga, que completou o pódio.

Felipe Massa também teve uma performance consistente e terminou em quarto.

O troféu de vencedor da etapa foi entregue a César Ramos por Gabriel Bortoleto, piloto da Fórmula 1 e calouro da equipe Sauber, que está de férias no Brasil.

Antes da corrida, Bortoleto chegou a dar uma volta rápida no circuito com sua namorada.

O campeonato também ganhou novos contornos após a etapa de Curvelo. Gaetano Di Mauro, líder da tabela, queimou a largada e foi punido com um pit stop extra, terminando apenas em 23º.

Mesmo assim, segue na liderança com 359 pontos. Felipe Fraga assumiu a vice-liderança, agora com 349 pontos, enquanto Felipe Baptista subiu para a terceira posição, com 344.

Guilherme Salas, que chegou à etapa na segunda colocação, caiu para quarto com 342 pontos após terminar em décimo.

Já César Ramos, impulsionado pela vitória, agora ocupa o quinto lugar geral, somando 324 pontos.

