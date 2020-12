Chelsea Brasil MS ganha 3ª Copa de Futebol de Base de Rondonópolis

A equipe sul-mato-grossense sub-09 do Chelsea Brasil MS, foi campeã da 3ª Copa de Futebol de Base de Rondonópolis, no jogo do último domingo (6), em Rondonópolis, Mato Grosso.

De acordo com o responsável pela escola de futebol Chelse Brasil MS Futebol e Futsal, Murilo Moreira, o campeonato ocorreu nos de 4 a 6 de dezembro, e o time do Mato Grosso do Sul, ganhou do time da casa de 3 a 1 com gols de Kauã Pecorari, Miguel Damian e Davi Valentin.

Os atletas do Estado ainda levaram a classificação de melhor goleiro, para Luis Felipe Santos e melhor jogador para Miguel Damian da equipe de jogadores nascidos em 2011/2012 no comando dos professores Fabrício Reis e Fernando Augusto.

